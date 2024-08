Minister: geen informatie dat ministers zijn afgeluisterd

DEN HAAG (ANP) - Minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken en verantwoordelijk voor de inlichtingendienst AIVD heeft geen informatie dat ministers tijdens de ministerraad zijn afgeluisterd, zei ze vrijdag voor aanvang van het wekelijkse kabinetsberaad. Een dag eerder kwam naar buiten dat premier Dick Schoof alle elektronica zoals smartphones in de ban heeft gedaan tijdens de ministerraad, met het oog op mogelijke spionage.

Het beleid heeft niets te maken met de verhuizing van het ministersoverleg naar het Catshuis. Het is al ingevoerd bij de allereerste vergadering van het nieuwe kabinet, zegt Uitermark daarover. Ze weet niet wat de afwegingen zijn geweest van het vorige kabinet om mobieltjes en iPads niet te verbieden bij de vergadering.

Ze noemt de maatregel "verstandig in de huidige tijd waarin we weten dat er veel gehackt en afgeluisterd wordt". Ze heeft geen informatie over een "directe aanleiding" voor de invoering van het verbod. Premier Schoof was eerder de baas van de inlichtingendienst AIVD. Bij de AIVD en MIVD mogen al jaren mobiele telefoons niet mee naar binnen om spionage te voorkomen.