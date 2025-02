Vrijgelaten Palestijnse gevangenen aangekomen in Ramallah

RAMALLAH (ANP/RTR/DPA) - Israël heeft zaterdag opnieuw Palestijnse gevangenen laten gaan. Op televisiebeelden is te zien dat zij in bussen arriveerden in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde nadat Hamas drie Israëlische gijzelaars had vrijgelaten in de Gazastrook.

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen in de bussen zitten. Eerder was gemeld dat 183 Palestijnse gevangenen zouden vrijkomen. In het bestand tussen Israël en Hamas is afgesproken dat stapsgewijs gijzelaars voor gevangenen worden geruild.

De drie gijzelaars die vrijkwamen in de Gazastrook zijn Ofer Kalderon, Yarden Bibas en Keith Siegel. In Israël is verheugd gereageerd op hun vrijlating en ook vanuit het buitenland kwamen reacties.

Zo zei de Franse president Emmanuel Macron de opluchting en vreugde te delen van de familie en vrienden van de Frans-Israëlische Kalderon. Hij heeft "483 dagen doorgebracht in een onvoorstelbare hel", aldus het staatshoofd.