Verkoop nieuwe auto's gedaald in eerste maand van dit jaar

AMSTERDAM (ANP) - De verkoop van nieuwe personenauto's in Nederland is in de eerste maand van dit jaar gedaald. Volgens RAI Vereniging, BOVAG en RDC zakte de verkoop met 4,6 procent tot 32.804 nieuwe auto's vergeleken met een jaar eerder.

De organisaties zeggen dat bij die registraties hybride auto's een marktaandeel van 45,5 procent hadden. Volledig elektrische auto's waren goed voor 34 procent. Auto's op benzine hadden een aandeel van 19,5 procent en diesel- en lpg-auto's hadden samen 1 procent.

Het meest geregistreerde merk was Kia (met een aandeel van 12,5 procent). Daarna komen Volkswagen, Volvo, BMW en Hyundai.

Vorig jaar werden in totaal 381.227 nieuwe personenauto's op kenteken gezet in Nederland. Dat was ruim 3 procent meer dan een jaar eerder.