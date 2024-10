Woningcorporaties staan nog steeds 'vierkant' achter huurwet

DEN HAAG (ANP) - Woningcorporaties zijn het oneens met president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB), die vindt dat de huurwet moet worden teruggedraaid. Dat laat een woordvoerder van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, weten. "Het is belangrijk dat huurders beschermd worden tegen veel te hoge huren."

Knot zei woensdag in een interview met het ANP dat het kabinet er verstandig aan doet om de Wet betaalbare huur, die enkele maanden geleden werd ingevoerd, nu alweer terug te draaien. Volgens Knot is het aanbod aan huurwoningen sinds de invoering in juli dit jaar fors geslonken, terwijl de huurprijzen zijn gestegen.

Aedes staat "vierkant" achter het doel van de huurwet, zegt de woordvoerder. "We hopen natuurlijk dat het aanbod van middenhuur toeneemt. Corporaties willen daar zelf aan bijdragen door meer middenhuurwoningen te bouwen. Het kabinet kan helpen zodat het voor alle partijen interessant is om die woningen te realiseren. Daarbij heeft de minister toegezegd de wet te evalueren, laten we dat afwachten."