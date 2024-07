Vrijspraak in opruiingszaak Willem Engel

DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft activist Willem Engel donderdag vrijgesproken van opruiing en het negeren van een bevel van de politie. Er was een taakstraf van negentig uur en een voorwaardelijke geldboete van 250 euro geëist.

De 47-jarige voorman van actiegroep Viruswaarheid werd verdacht van opruiing via Facebook tijdens een demonstratie in Den Haag tegen de coronaspoedwet in oktober 2020. Hij riep in een livestream op om agenten te arresteren. De rechtbank noemt die uitspraken echter niet opruiend, mede omdat hij nadrukkelijk opriep om geen geweld te gebruiken.

Ook zou Engel een bevel van de politie hebben genegeerd om Den Haag te verlaten nadat de demonstratie door de burgemeester was verboden. De rechtbank ziet dat echter ook anders, omdat Engel wel degelijk wegliep nadat hem dat was gevraagd.

Dit strafproces staat los van een eerdere strafzaak die volgde na een massa-aangifte. De rechtbank in Rotterdam sprak Engel grotendeels vrij en veroordeelde hem tot een voorwaardelijke celstraf van een maand voor opruiing. Die zaak ging over een reeks berichten over corona op sociale media. Deze zaak loopt nog in hoger beroep.