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Vrijspraak in zaak doodrijden Tamar (14) uit Marken

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 13:39
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HAARLEM (ANP) - De rechtbank in Haarlem heeft de 33-jarige Jamal T. uit Duitsland vrijgesproken in de zaak over de dodelijke aanrijding van Tamar (14) uit Marken. Zij werd aangereden in de nacht van 25 juli 2020 aan de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude, nadat ze van huis was weggelopen.
Volgens de rechtbank ontbreekt het overtuigende bewijs dat T. niet voldoende heeft opgelet op de weg, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Voor deze overtreding had het Openbaar Ministerie twee weken cel geëist. Volgens de rechtbank heeft T. mogelijk 2,5 seconden niet op de weg gelet en dat vindt de rechtbank niet aanmerkelijk onvoorzichtig. Bovendien hoefde hij geen persoon op de weg te verwachten, aldus de rechtbank.
De rechtbank sprak T. ook vrij van doorrijden na een ongeval, zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Voor dit misdrijf had het OM een celstraf van zes weken geëist. De verdachte dacht over een dier te zijn gereden.
De ouders van Tamar liepen weg uit de zittingszaal, terwijl de rechter de uitspraak voorlas.
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