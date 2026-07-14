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Vrijspraak 'moeilijk te begrijpen' voor familie van Tamar

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 16:12
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HAARLEM (ANP) - De vrijspraak in de zaak over de dodelijke aanrijding van Tamar (14) uit Marken is moeilijk te begrijpen voor haar nabestaanden. Dit zegt slachtofferadvocaat Sébas Diekstra, die de ouders van Tamar bijstaat. "Dit is voor de familie een bittere en moeilijk te bevatten uitspraak", zegt Diekstra. Het Openbaar Ministerie, dat acht weken cel had geëist tegen de uit Duitsland afkomstige Jamal T. (33), laat weten het vonnis te gaan bestuderen.
De familie stelt op basis van verschillende deskundigen dat het slachtoffer na de aanrijding is verplaatst. Diekstra zegt dat het lichaam "naar het oordeel van de familie alleen na de aanrijding in de berm kan zijn neergelegd".
Volgens de rechtbank zijn er "geen aanknopingspunten voor het scenario dat de automobilist is uitgestapt en het lichaam van het meisje heeft verplaatst". Daarvoor had T. geen tijd. Dit concludeert de rechtbank op basis van de reistijd. De auto van T. is geregistreerd door een draad in het wegdek en een camera in Marken.
Het OM heeft twee weken de tijd om hoger beroep aan te tekenen.
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