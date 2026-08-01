Vrijwilligers in touw voor schoonmaak stranden

CADZAND (ANP) - Meer dan 1900 vrijwilligers rapen de komende twee weken zwerfafval van de stranden. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is zaterdag begonnen in Cadzand en op Schiermonnikoog. Ze focussen vooral op plastic troep.

Het is de dertiende editie van de strandopruimactie. Sinds 2013 is in totaal 119.000 kilo afval opgeruimd.

Volgens organisator Stichting De Noordzee neemt de gemiddelde hoeveelheid afval op de stranden af, maar is het aandeel klein plastic daarin steeds groter. Dat is moeilijker op te ruimen dan groter afval en het verspreidt zich snel door het hele ecosysteem. "Dat kan potentieel levensgevaarlijk zijn voor dieren én mensen", zegt Gita Maas, projectleider Noordzeeverontreiniging.

Microplastics, minuscule deeltjes plastic, vervuilen wereldwijd oceanen, rivieren, bergketens, de bodem en de lucht. Het effect op levende wezens is nog niet goed bekend.