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Vrouw (61) overleden bij brand in Sneek

Samenleving
door anp
zaterdag, 04 juli 2026 om 10:09
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SNEEK (ANP) - Bij een brand in een flat aan de Oude Koemarkt in Sneek zaterdagochtend is een 61-jarige vrouw om het leven gekomen, meldt de politie. De brand brak rond 05.00 uur uit op de vierde verdieping van het pand in de binnenstad.
Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie doet onderzoek. Volgens de veiligheidsregio zijn meerdere hulpverleningsdiensten eerder in de nacht bij het appartement in kwestie geweest vanwege onrust.
Meerdere omliggende woningen werden ontruimd en de bewoners zijn opgevangen in de buurt. De gemeente kijkt samen met hen of zij terug kunnen naar hun appartement of dat er andere opvang nodig is.
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