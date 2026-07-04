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Politie verdedigt inzet geweld tegen zwangere vrouw in Zeist

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 04 juli 2026 om 10:12
bijgewerkt om zaterdag, 04 juli 2026 om 10:22
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De politie is van mening dat het gebruik van geweld tegen een zwangere vrouw door een agent in een asielzoekerscentrum in Zeist "direct noodzakelijk" was. Dat deelt de politie zaterdagochtend in een schriftelijke verklaring nadat de NOS vragen had gesteld over de kwestie. In de verklaring stelt de politie dat "iedere geweldsinzet via een zorgvuldig proces wordt getoetst".
De politie deelt geen verdere informatie over het geweldsgebruik of het interne onderzoek naar de gepastheid ervan. Ook de reden voor het niet-openbaar maken van die informatie deelt de politie niet. Wel neemt de politie "leerpunten uit deze casus mee om ons vakmanschap verder te versterken en te blijven leren".
Op beelden van het politieoptreden, dat plaatsvond op 19 mei, is te zien dat een zwangere vrouw op de grond valt nadat zij door een politieman werd weggetrokken. Voor het onderzoek is volgens de politie gebruikgemaakt van verklaringen, bodycambeelden, beelden van beveiligingscamera's, beelden uit de media en "overige beschikbare informatie".
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