Vrouw (85) uit Kudelstaart overleden door ongeluk in Aalsmeer

AALSMEER (ANP) - Een 85-jarige vrouw uit Kudelstaart is zaterdag overleden aan de verwondingen die zij had opgelopen door een ongeluk afgelopen woensdag in Aalsmeer. Dat meldt de politie zondag. Het ongeval tussen twee auto's gebeurde op de Bachlaan in de Noord-Hollandse plaats.

De bestuurster (79) van de auto waarin het slachtoffer zat, raakte ook gewond. De bestuurder van het andere voertuig, een 34-jarige man uit Kudelstaart, mocht na verhoor weer gaan, maar blijft nog wel verdachte.

De politie onderzoekt de aanrijding en vraagt getuigen om zich te melden.