Bondsdag wil weten of aanval Maagdenburg te voorkomen was

BERLIJN (ANP/DPA) - Het Duitse parlement wil weten of de vermoedelijke aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg voorkomen had kunnen worden. Onder anderen minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser, de bazen van de inlichtingendiensten en het hoofd van de migratiedienst moeten zich tijdens een speciale zitting van de Bondsdag verantwoorden. De zitting wordt gehouden op 30 december.

Duitse media meldden dat de 50-jarige Saudiër Taleb A., die vrijdag inreed op bezoekers van de kerstmarkt, op sociale media dreigde met geweld. Der Spiegel schreef dat de geheime dienst van Saudi-Arabië de Duitse buitenlandse inlichtingendienst BND heeft gewaarschuwd voor hem. Volgens de krant is A. in 2013 ook al eens veroordeeld voor bedreigingen. Die Welt meldde dat de Duitse politie vorig jaar onderzoek naar hem heeft gedaan en concludeerde dat hij niet gevaarlijk was. Het hoofd van de federale politie zei zaterdag tegen zender ZDF dat de politie de man kende.

De actie van A. kostte vijf mensen het leven, een kind van 9 en vier vrouwen van 45, 52, 67 en 75 jaar. Zeker tweehonderd mensen raakten gewond, van wie 41 zeer ernstig.