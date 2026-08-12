Vrouw bijna dertig uur na aardbeving Colombia gered

BOGOTÁ (ANP/AFP) - In Colombia is dinsdag een 32-jarige vrouw levend onder het puin vandaan gehaald, zo'n dertig uur nadat het land werd getroffen door een zware aardbeving. Meer dan tweehonderd mensen kwamen bij de aardbeving om het leven en er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers.

Volgens een hulpverlener maakt de vrouw het naar omstandigheden goed. De hulpverleners denken dat onder het ingestorte gebouw waar zij lag mogelijk nog 24 mensen liggen en zijn nog naar hen op zoek.

Officieel worden nog tegen de tweehonderd mensen vermist na de aardbeving met een kracht van 7.4, maar volgens een platform waar mensen zelf hun naasten als vermist kunnen opgeven, lijkt het te gaan om ruim 4000 vermisten. Met het verstrijken van de tijd wordt het steeds minder waarschijnlijk dat mensen levend onder het puin vandaan komen.

Het officiële dodental stond eerst op meer dan 240, maar dat werd later bijgesteld naar 216. Volgens president Abelardo de la Espriella raakten 2595 mensen gewond door de aardbeving.