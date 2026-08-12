ABN AMRO koploper in licht hogere AEX na publicatie cijfers

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO was woensdag koploper in de AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam. De bank kwam met goed ontvangen kwartaalcijfers. De AEX ging in de vroege handel licht omhoog, na het nieuwe recordslot een dag eerder.

ABN AMRO won 4,8 procent. De bank zag de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde stijgen tot 781 miljoen euro, onder meer door groei bij de verstrekking van hypotheken en leningen aan bedrijven. Ook lukte het ABN AMRO, dat bezig is met een grote reorganisatie, de kosten wat naar beneden te krijgen.

De AEX noteerde kort na opening 0,2 procent hoger op 1119,23 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 1123,64 punten.