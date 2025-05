AMSTERDAM (ANP) - Bij een schietincident in een woning aan de Nieuwlandhof in Amsterdam-Zuidoost is zaterdagmiddag een vrouw gewond geraakt. Een politiewoordvoerster zegt dat de vrouw met een schotwond is gevonden in de portiek van de woning. Ze zou zijn beschoten in de woning.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek in de straat en is bezig met een buurtonderzoek. Er is nog geen verdachte aangehouden.