Vrouw Khamenei bezwijkt aan verwondingen

TEHERAN (ANP/AFP) - Ook de vrouw van de gedode Iraanse ayatollah Ali Khamenei is omgekomen door de luchtaanvallen op het land. Staatsmedia melden dat Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh is bezweken aan de verwondingen die ze daarbij opliep. Ze was 79 jaar.

Volgens Tasnim lag Bagherzadeh sinds zaterdag in coma.

Bagherzadeh trouwde in 1981 met Khamenei, die in 1989 de hoogste leider van Iran werd. Ze kregen zes kinderen. Een van hen, Mojtaba, wordt soms genoemd als mogelijke opvolger van zijn vader. Het is onduidelijk waar hij nu is. Zijn vrouw kwam dit weekend in elk geval om bij een luchtaanval in Irak.