ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vrouw Khamenei bezwijkt aan verwondingen

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 15:15
anp020326167 1
TEHERAN (ANP/AFP) - Ook de vrouw van de gedode Iraanse ayatollah Ali Khamenei is omgekomen door de luchtaanvallen op het land. Staatsmedia melden dat Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh is bezweken aan de verwondingen die ze daarbij opliep. Ze was 79 jaar.
Volgens Tasnim lag Bagherzadeh sinds zaterdag in coma.
Bagherzadeh trouwde in 1981 met Khamenei, die in 1989 de hoogste leider van Iran werd. Ze kregen zes kinderen. Een van hen, Mojtaba, wordt soms genoemd als mogelijke opvolger van zijn vader. Het is onduidelijk waar hij nu is. Zijn vrouw kwam dit weekend in elk geval om bij een luchtaanval in Irak.
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2026-03-02 om 07.11.55

Consumentenbond: Odido-klanten, let op je bankrekening

shutterstock_1106659766

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

ANP-358584782

Laagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschap

28-INV-EPSTEIN-DOCTORS-superJumbo

VIP-dokters buigen de regels: hoe artsen Epsteins meisjes “behandelden”

ee744b018eaafee7c65a8752d15c30f4975ca7a6

Wat valt te verwachten voor de (Nederlandse) economie door Iran

anp020326090 1

Oekraïne richt grote schade aan in havenstad Novorossisk

Loading