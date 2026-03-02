Brancheorganisatie roept op burgerluchtvaart te sparen rond Iran

MONTREAL (ANP/AFP/RTR/DPA) - Luchtvaartorganisatie IATA heeft de strijdende partijen in het Midden-Oosten opgeroepen de burgerluchtvaart te ontzien. "Het is essentieel dat landen hun verplichtingen nakomen om burgers en de burgerluchtvaart te sparen", aldus de International Air Transport Association in een persbericht. Die brancheorganisatie vertegenwoordigt 85 procent van de commerciële luchtvaart.

Het luchtruim boven onder meer Iran, Israël, Qatar, Koeweit en Bahrein is vooralsnog gesloten. Boven Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten is het nog wel mogelijk te vliegen, zij het in beperkte mate en onder voorwaarden. Dubai kondigde aan per maandagavond weer "beperkte" vluchten toe te laten in zijn luchtruim.

Duitsland maakte eveneens maandag bekend dat het Duitsers in Saudi-Arabië en Oman gaat repatriëren. Volgens buitenlandminister Johann Wadephul gaat het specifiek om kwetsbare personen. Ook gaan ondersteunende teams naar de Omaanse hoofdstad Muscat, Doha in Qatar en naar Dubai.