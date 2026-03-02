ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brancheorganisatie roept op burgerluchtvaart te sparen rond Iran

Economie
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 15:18
anp020326168 1
MONTREAL (ANP/AFP/RTR/DPA) - Luchtvaartorganisatie IATA heeft de strijdende partijen in het Midden-Oosten opgeroepen de burgerluchtvaart te ontzien. "Het is essentieel dat landen hun verplichtingen nakomen om burgers en de burgerluchtvaart te sparen", aldus de International Air Transport Association in een persbericht. Die brancheorganisatie vertegenwoordigt 85 procent van de commerciële luchtvaart.
Het luchtruim boven onder meer Iran, Israël, Qatar, Koeweit en Bahrein is vooralsnog gesloten. Boven Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten is het nog wel mogelijk te vliegen, zij het in beperkte mate en onder voorwaarden. Dubai kondigde aan per maandagavond weer "beperkte" vluchten toe te laten in zijn luchtruim.
Duitsland maakte eveneens maandag bekend dat het Duitsers in Saudi-Arabië en Oman gaat repatriëren. Volgens buitenlandminister Johann Wadephul gaat het specifiek om kwetsbare personen. Ook gaan ondersteunende teams naar de Omaanse hoofdstad Muscat, Doha in Qatar en naar Dubai.
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2026-03-02 om 07.11.55

Consumentenbond: Odido-klanten, let op je bankrekening

shutterstock_1106659766

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

ANP-358584782

Laagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschap

28-INV-EPSTEIN-DOCTORS-superJumbo

VIP-dokters buigen de regels: hoe artsen Epsteins meisjes “behandelden”

ee744b018eaafee7c65a8752d15c30f4975ca7a6

Wat valt te verwachten voor de (Nederlandse) economie door Iran

anp020326090 1

Oekraïne richt grote schade aan in havenstad Novorossisk

Loading