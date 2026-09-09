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Drentse minderheidscoalitie kan door tot verkiezingen

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 16:56
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ASSEN (ANP) - Drenthe wordt tot de verkiezingen van de Provinciale Staten in maart 2027 bestuurd door een minderheidscoalitie van VVD, PvdA en CDA. Ook de partijloze Henk Emmens, voorheen BBB, blijft deel uitmaken van het college van Gedeputeerde Staten.
Een meerderheid van Provinciale Staten heeft daarmee ingestemd. Een motie van wantrouwen van Forum voor Democratie tegen het college van GS dat "gewoon door wil gaan", haalde het niet.
Een poging van PVV en FVD om een extra gedeputeerde voor landbouw toe te voegen, mislukte. Zij wilden dat de BBB een kandidaat zou zoeken. Andere partijen zagen daar niets in. "Wat gaat die nieuwe gedeputeerde dan doen nu de koers tot de verkiezingen beleidsarm moet zijn?" vroeg Anry Kleine Deters (D66) zich af.
CDA, VVD en PvdA gaan gedrieën verder nadat de BBB, de grootste partij in de Drentse provinciale politiek, op 1 juli uit de coalitie was gestapt. De BBB keerde zich toen tegen het stikstofplan van de eigen gedeputeerde Emmens.
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