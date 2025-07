Vrouw overleden op het strand in België

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Een 67-jarige vrouw uit Dendermonde is overleden op het strand van Middelkerke in België. De vrouw werd daar onwel, heeft de Vlaamse politie aan Het Laatste Nieuws bevestigd.

"Dit is een dramatisch begin van het zomerseizoen", zei burgemeester Jean-Marie Dedecker van badplaats Middelkerke tegen de Vlaamse nieuwssite. Middelkerke ligt even ten zuiden van Oostende. "Toen de redders op het strand kwamen, zijn er twee kinderen naar hen gelopen om te zeggen dat er een mevrouw dreef op het water." Er is nog geprobeerd om de vrouw te reanimeren. "Ze zou onwel geworden zijn. Maar het is aan het parket, het Openbaar Ministerie, om de omstandigheden verder te onderzoeken."

Vanwege de aanhoudende warmte geldt in heel België inmiddels code oranje. Die waarschuwing volgt op een al even hete junimaand: volgens het Belgische weerinstituut de op een na warmste ooit sinds het begin van de metingen. Het werd gemiddeld 19,3 graden in België.