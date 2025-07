AFM wil extra bescherming consument om opkomst achteraf betalen

AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt dat consumenten extra bescherming nodig hebben door de opkomst van afbetaalapps waarbij je achteraf kunt betalen, ook wel bekend als 'buy now, pay later'. Deze worden steeds populairder, maar leiden ook tot veel betalingsproblemen.

Vorig jaar rekenden Nederlanders voor 5,1 miljard euro op de pof af, uitgesmeerd over 53 miljoen transacties. Daarmee is achteraf betalen met 17 procent gegroeid.

Er waren minder, maar toch nog veel betalingsproblemen. Volgens de toezichthouder hebben achterafbetaaldiensten 6,9 miljoen keer de klant in gebreke gesteld. In 1,8 miljoen gevallen brachten ze aanmaningskosten in rekening en zo'n 600.000 transacties zijn overgedragen aan een incassobureau.

De AFM zegt ook aanwijzingen te hebben van financiële problemen bij een deel van de gebruikers onder de 35 jaar van partijen als Billink, Klarna en Riverty. Zo staat een op de zes gebruikers gemiddeld zeven tot acht dagen per maand rood.