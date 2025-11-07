Vrouw schuldig bevonden aan lastigvallen ouders Madeleine McCann

LONDEN (ANP/AFP) - Een Poolse vrouw die herhaaldelijk beweerde de vermiste Madeleine McCann te zijn, is in Engeland schuldig bevonden aan het lastigvallen van de ouders van het meisje. Ze heeft een gevangenisstraf van zes maanden gekregen, maar heeft die straf al in voorarrest uitgezeten.

De 24-jarige Julia Wandelt werd ook vervolgd voor stalking, maar van die aanklacht is ze vrijgesproken. In dezelfde zaak is ook een 61-jarige vrouw vrijgesproken van stalking van de familie. Aanklagers zeiden dat deze medeverdachte Wandelt hielp door contact te zoeken met de McCanns.

Wandelt trok in 2023 wereldwijd aandacht met haar verklaringen over 'Maddie'. Begin dit jaar werd ze opgepakt en aangeklaagd, omdat ze steeds contact zocht met de familie van het Britse meisje. Zo dook de vrouw op bij de woning van de familie en schreef ze een brief waarin ze de moeder van het gezin "mam" noemde. Ook smeekte ze om een DNA-test.

'Ondubbelzinnig wetenschappelijk bewijs'

Aanklagers zeiden tijdens het proces dat er "ondubbelzinnig wetenschappelijk bewijs" is dat Wandelt geen familie is van de McCanns, waarop de vrouw in tranen uitbarstte. De ouders en een zusje van Madeleine getuigden in de rechtbank over de impact van Wandelts pogingen om met hen in contact te komen. De vrouw verklaarde dat het nooit haar bedoeling was de McCanns kwaad te doen en dat ze alleen maar wilde weten of ze hun vermiste dochter was.

Madeleine verdween in 2007 op 3-jarige leeftijd uit een vakantiewoning in Portugal. Haar ouders waren op dat moment in een nabijgelegen restaurant. Justitie in Duitsland denkt dat Christian Brückner verantwoordelijk is voor het ontvoeren en vermoorden van het kind. Brückner, die betrokkenheid ontkent, is wegens gebrek aan bewijs nooit in deze zaak aangeklaagd.