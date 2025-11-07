Nu al meer dan 2000 zonuren dit jaar

DE BILT (ANP) - De zon heeft zich dit jaar veel vaker laten zien. Gemiddeld waren er al meer dan 2000 zonuren verspreid over het land. Normaal gesproken telt het jaar tot vrijdag zo'n 1700 zonuren. Het is sinds 1906 pas vier keer eerder voorgekomen dat in een jaar de zon gemiddeld meer dan 2000 uur scheen, laat Weeronline weten.

Volgens de weerdienst heeft de zon in bijna alle maanden veel geschenen. Januari en oktober waren dit jaar iets minder zonnig dan normaal. Vooral in maart scheen de zon uitzonderlijk veel en april was de op drie na zonnigste ooit. Verder waren de maanden mei en juni de op vijf na zonnigste ooit. Ook in juli, augustus en september bleef de zon veel schijnen.

Met name de kustgebieden profiteerden van de hoeveelheid zon. In Hoek van Holland en in Den Helder scheen de zon meer dan 2100 uur.

Als de zon de rest van het jaar de normale hoeveelheid uren schijnt, zal 2025 eindigen met in totaal zo'n 2114 zonuren. In 2022 scheen de zon vaker, toen was er een record van 2233 zonuren.