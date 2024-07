Vrouw uit Den Bosch naar Spaanse cel voor aanslag politicus

AMSTERDAM (ANP) - De 27-jarige vrouw uit Den Bosch die vastzit op verdenking van betrokkenheid bij een moordaanslag op de Spaanse politicus Alejo Vidal-Quadras, wordt aan Spanje overgeleverd. De Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank in Amsterdam staat de overlevering toe, zo werd woensdag besloten. De vrouw ontkent iets met de aanslag te maken te hebben.

Chahinez K. werd eind april in Nederland aangehouden op verzoek van de Spaanse autoriteiten. Ze wordt onder meer verdacht van het financieren en voorbereiden van de moordaanslag op 9 november in Madrid. Daarbij werd Vidal-Quadras door vermoedelijk een huurmoordenaar in het hoofd geschoten. Hij overleefde de aanslag ternauwernood. De Spaanse autoriteiten hebben toegezegd dat K. bij een eventuele veroordeling haar straf in Nederland mag uitzitten.

Vidal-Quadras was betrokken bij de oprichting van de partij VOX, een conservatief-nationalistische afsplitsing van de Partido Popular (PP). Ook was hij Europarlementariër voor de PP. Hij heeft banden met de Iraanse oppositie, wat volgens hem het motief was voor de moordaanslag.

Vermoedelijke schutter

De ex van K. is volgens haar advocaat een van de medeverdachten. Hij is nog voortvluchtig. De vrouw zou op zijn uitnodiging spontaan naar het zuiden van Spanje zijn gevlogen, om hem vervolgens te vergezellen naar Madrid. Daar is ze met hem gezien door rechercheurs. Ook zou ze op zijn verzoek een bedrag van 200 euro en 50 euro aan hem hebben overgemaakt. Drie dagen voor de aanslag zou hij 250 euro hebben overgemaakt aan een handlanger. "Ik ben gewoon gebruikt", zei K. eerder over de financieringsverdenking.

Voor de moordpoging in Madrid is op 9 juni in Haarlem een 38-jarige man met de Tunesische nationaliteit opgepakt, hij is volgens het Openbaar Ministerie de vermoedelijke schutter. Spanje heeft ook om zijn uitlevering gevraagd. Eind vorige maand maakte het OM bekend dat deze man samen met een 27-jarige Colombiaan eveneens wordt verdacht van het voorbereiden van de liquidatie van een in Nederland verblijvende Iraanse activist en journalist.