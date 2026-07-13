Vrouw veroordeeld voor jarenlange uitbuiting in Kamerik

De rechtbank in Den Bosch heeft een 56-jarige vrouw uit Woerden veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim elf jaar lang lange dagen werken in paardenstallen op een stoeterij in het Utrechtse Kamerik, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd zij mishandeld en agressief toegesproken.

Het slachtoffer was op jonge leeftijd uit huis gezet door haar moeder. Ze had geen andere woonruimte dan een stacaravan op het terrein van de vrouw uit Woerden, waar ze dicht bij haar pony was. Het slachtoffer heeft volgens deskundigen 'zeer zwakke verbale capaciteiten'. Van de liefde en het gevoel van verantwoordelijkheid voor de paarden is misbruik gemaakt, oordeelde de rechter.

"Door haar nooit te betalen voor al haar werk, haalde de verdachte jarenlang financieel voordeel uit de uitbuiting", zo stelde de rechter vast. De vrouw moet dat financiële voordeel, bijna 250.000 euro, betalen aan de staat. Ook heeft het slachtoffer recht op ruim 2 ton schadevergoeding.