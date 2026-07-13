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Wall Street overwegend lager van start, SK Hynix stevig omlaag

Economie
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 15:53
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NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn de nieuwe handelsweek overwegend lager begonnen, vooral door koersverliezen van chipfabrikanten. Ook werd de stemming gedrukt door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Daarbij deden beleggers het voorzichtig aan in aanloop naar een reeks bedrijfsresultaten die later deze week worden gepubliceerd.
De S&P 500-index zakte kort na de opening 0,1 procent tot 7565 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,6 procent op 26.122 punten. De Dow-Jonesindex ging wel licht omhoog. De index van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven won 0,2 procent op 52.754 punten.
Het Zuid-Koreaanse chipconcern SK Hynix, dat afgelopen vrijdag een beursnotering in New York kreeg, dook ruim 8 procent omlaag tot 154 dollar per aandeel. Vrijdag sloot SK Hynix bijna 13 procent hoger. Met de beursgang haalde de onderneming 26,5 miljard dollar op voor verdere investeringen in productiecapaciteit en geavanceerde chipmachines om aan de sterke vraag naar AI-chips te kunnen voldoen.
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