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Vrouwen in Kamer willen meer hulp voor slachtoffers deepfakeporno

Samenleving
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 10:01
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Vrouwelijke Kamerleden willen dat er meer hulp komt voor slachtoffers van wie deepfake-naaktbeelden zijn gemaakt. Ook moet direct worden ingegrepen als zulke beelden online staan. Een ruime meerderheid van de Kamer staat achter de plannen, blijkt uit het initiatief van de Kamerleden.
Het initiatief wordt gesteund door D66, PRO, VVD, CDA, JA21, BBB, Partij voor de Dieren en de SP.
Zo moet er een laagdrempelige plek komen waar vrouwen dit soort beelden kunnen melden, omdat de stap naar de politie soms te groot is, volgens de Kamerleden. Na die melding moeten vrouwen hulp krijgen bij het laten verwijderen van de beelden, bij het doen van aangifte en er moet nazorg komen, staat in een initiatief van de Kamerleden.
Veel vrouwelijke Kamerleden hebben al te maken gehad met zulke nepbeelden die vaak met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt. Zij hebben 33 keer zo veel kans hierop als mannelijke parlementariërs.
De Kamerleden benadrukken dat de hulp juist bedoeld is voor mensen die minder bereik hebben dan zijzelf. "Voor mij gaat dit niet over onze individuele gevallen, hoe verontrustend die ook zijn, maar over wat dit betekent voor vrouwen in de samenleving en onze democratie", aldus Suzanne Kröger van PRO. "Vrouwen worden zo geïntimideerd, stilgemaakt. In een tijd waarin vrouwenrechten onder druk staan, hebben we sterke vertegenwoordiging van vrouwen harder nodig dan ooit."
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