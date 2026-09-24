Bedrijven in Rotterdamse haven eerder aangesloten op stroomnet

ROTTERDAM (ANP) - Bedrijven in de Rotterdamse haven kunnen eerder worden aangesloten op het stroomnet dan gepland. Dat meldt netbeheerder TenneT, in samenwerking met Stedin, Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs. Een tijdelijke transformator gaat versneld ruimte bieden voor partijen die nu nog op een wachtlijst staan.

Wanneer en hoeveel bedrijven op de wachtlijst nu een eerdere aansluiting kunnen krijgen, is nog niet duidelijk. De tijdelijke transformator wordt op z'n vroegst eind 2028 in gebruik genomen en heeft een vermogen van 500 megawatt.

Volgens Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs zullen een "flink aantal bedrijven" profiteren van de tijdelijke transformator.

De Rotterdamse haven en Zuid-Hollandse eilanden hebben al enkele jaren last van netcongestie. Bedrijven die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen, belanden hierdoor op een wachtlijst. Dit remt de groei en de verduurzaming van de haven, volgens de partijen.