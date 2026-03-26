Vrouwen vallen vaker en langer uit door stress

SON (ANP) - In 2025 was het verzuim door stressklachten bij vrouwen twee keer zo hoog als bij mannen. Dat blijkt uit cijfers van arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare.

Vrouwen van 25 jaar en ouder meldden zich vaker ziek en waren gemiddeld ook langer afwezig. Dit speelt zich volgens de arbodienstverleners af tegen een bredere trend: het stressgerelateerde verzuim nam in de afgelopen vijf jaar met 43 procent toe. Volgens beide arbodiensten vragen deze cijfers om een bredere blik op de oorzaken van stressklachten. Die liggen niet alleen op de werkvloer, maar hangen ook samen met levensfase, gezondheid en privéomstandigheden, zoals zorgtaken. Werk moet anders worden ingericht, zeggen de twee arbodiensten, met meer aandacht voor belastbaarheid, zowel binnen als buiten het werk.

Inmiddels komt een op de vier verzuimdagen door stress. De arbodiensten zien steeds vaker mensen die vastlopen. Door werkdruk, door zorgtaken thuis, financiële stress en alles wat er speelt in de maatschappij.