Hoe erg is hard water nu écht? Gezondheid, kalk en de mythe van de ontharder

Hoe erg is hard water echt? De kalkrand in de waterkoker en de doffe glazen wekken de indruk dat er iets mis is met ons drinkwater , maar hardheid is vooral een teken van veel mineralen, niet van vervuiling

Wat is hard water?

Hard water bevat relatief veel calcium en magnesium, die neerslaan als kalk op kranen, verwarmingselementen en leidingen.Dat is hinderlijk voor koffiezetapparaten, boilers en wasmachines, die sneller slijten en meer energie verbruiken.

Gemiddeld hard water (8–12 Duitse graden) levert grofweg 140–215 milligram calciumcarbonaat per liter; ter vergelijking: volwassenen hebben circa 1000 milligram calcium per dag nodig. Internationale en Nederlandse normen richten zich dan ook op verontreinigingen als lood en bacteriën, niet op waterhardheid zelf.

Gezondheid: reden tot zorg?

Onderzoekers zien geen overtuigend bewijs dat hard kraanwater ongezond is; sommige studies suggereren zelfs een bescheiden beschermend effect van magnesium tegen hart- en vaatziekten . Wel geldt dat extreem hoge mineraalinname kan bijdragen aan nierstenen, maar die grens wordt via gewoon kraanwater zelden gehaald.

De keerzijde van ontharden

Zoutgestuurde waterontharders vervangen calcium en magnesium door natrium, waardoor water zachter wordt maar het natriumgehalte stijgt – een punt van aandacht voor mensen met een natriumbeperkt dieet.qualitywatertreatment+1 Bovendien gebruiken deze systemen spoelwater en lozen zoute brijn, wat in sommige regio’s leidt tot milieubeperkingen en zelfs lokale verboden.olympianwatertesting+1

hard water, harde mythes

Mythe één: hard water is ronduit slecht voor je gezondheid.

De stand van de wetenschap: hard kraanwater is in principe veilig om te drinken en levert zelfs extra calcium en magnesium, twee essentiële mineralen.​

Mythe twee: kalk in het water veroorzaakt nierstenen. Hier is het bewijs mager; onderzoeken wijzen er eerder op dat vooral te weinig drinken het risico verhoogt, ongeacht of het water hard of zacht is.

​Mythe drie: waterontharders maken water automatisch ‘gezonder’. Zoutgestuurde systemen voegen juist natrium toe, wat alleen voor specifieke risicogroepen echt relevant is.