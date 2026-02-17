VS-ambassadeur dinsdag op Belgisch ministerie om uitleg kritiek

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Amerikaanse ambassadeur Bill White moet dinsdag om 14.00 uur op het ministerie van Buitenlandse Zaken uitleg geven over zijn uithaal naar België. Het gaat om een bericht van White op X, waarin hij maandag schreef dat België antisemitisme veel beter moet aanpakken. Dat heeft in de Belgische regering tot zeer verontwaardigde reacties geleid.

De ambassadeur is ontboden door buitenlandminister Maxime Prévot, maar moet bij de hoogste ambtenaar binnen de Belgische diplomatie, Theodora Gentzis, uitleg geven. Prévot is momenteel in Nieuw-Zeeland.

White riep België in hetzelfde bericht ook op om "de onaanvaardbare intimidatie van de Joodse gemeenschap" te stoppen.

'Onaanvaardbaar'

Aanleiding is het gerechtelijk onderzoek naar drie Joodse religieuze besnijders door het Antwerpse parket. Dat voerde vorig jaar verschillende huiszoekingen uit in Antwerpen. Het onderzoek richt zich op enkele rabbijnen die besnijdenissen zouden hebben uitgevoerd zonder medische opleiding.

White eist dat België de zaak seponeert. De vervolging van deze drie moheels (religieuze besnijders) is selectief en "absoluut een kwestie van antisemitisme", schreef de Amerikaanse ambassadeur op X. Ook moet België "een wettelijke regeling treffen zodat Joodse religieuze moheels hun taken in België kunnen uitvoeren".

Prévot noemde de uitspraken van de ambassadeur "onaanvaardbaar" en vindt dat White zijn boekje als ambassadeur te buiten is gegaan. "Inmenging in onze democratische instellingen en ongefundeerde beschuldigingen overschrijden een grens die niet overschreden kan worden", zei Prévot.