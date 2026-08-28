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VS-ambassadeur in België opnieuw ontboden om uitingen minister

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 10:31
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BRUSSEL (ANP/BELGA) - Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in België, moet weer op gesprek komen bij de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot. De aanleiding is een nieuwe uithaal van White naar de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.
In België is ophef ontstaan vanwege regeringsplannen om bij alcoholreclame de slogan 'alcohol schaadt de gezondheid' toe te voegen. White plaatste op Instagram een AI-beeld van Vandenbroucke met de tekst 'schaadt iedere vorm van levensvreugde'. Hij schreef er ook bij: "Who's the biggest loser in Belgium?"
"Het is onaanvaardbaar dat een in België geaccrediteerde ambassadeur zich op deze manier tegen een lid van onze regering keert", aldus Prévot, die White al meerdere keren publiekelijk op zijn taken als ambassadeur heeft gewezen. Hij gaat White een van de komende dagen bij zich roepen.
Eerder liet White zich fel uit over Vandenbroucke omdat een partijgenoot van hem de Amerikaanse president Donald Trump had vergeleken met Hitler.
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