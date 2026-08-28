ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lichaam koning Harald naar rode salon in Koninklijk Paleis

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 10:33
anp280826117 1
OSLO (ANP) - Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald wordt in de komende dagen naar de rode salon van het Koninklijk Paleis in Oslo gebracht. Zijn regalia, zoals zijn kroon, scepter en rijksappel, zullen daar bij hem worden neergelegd, meldt persbureau NTB.
Na enkele dagen wordt het stoffelijk overschot naar de paleiskapel gebracht, waar het publiek de gelegenheid krijgt om langs te lopen en afscheid te nemen.
In heel het land worden komende zondag en komende woensdag rouwdiensten voor Harald georganiseerd. Die vinden plaats om 11.00 uur in alle domkerken in het land. Die dienst en de dienst van 11.00 uur in de Domkerk van Oslo worden uitgezonden.
Wanneer de uitvaart van koning Harald plaatsvindt, is nog niet bekendgemaakt. Wel is bekend dat die zal beginnen met een besloten moment voor de familie in de paleiskapel. De publieke uitvaartdienst vindt daarna plaats in de Domkerk in Oslo. Aansluitend volgt nog een besloten dienst in de slotkerk van Akershus. In de crypte onder deze kerk vindt Harald vervolgens zijn laatste rustplaats.
loading

POPULAIR NIEUWS

wanneer-je-deze-situatie-tegenkomt-in-spanje-moet-je-direct-ruimte-maken-als-je-het-zelf-doet-zonder-noodzaak-krijg-je-een-boete

Zie je in Spanje een doek uit een rijdende auto wapperen? Dit betekent het

gandr-collage

Deze 10 tweedehands auto's zijn bijna niet meer te krijgen — en deze 10 wil bijna niemand meer

162242517_m

Er komt noodweer aan, vanaf vanavond alle hens aan dek

shutterstock_2605456229

Het uurtarief bij de garage is 24 procent gestegen — en één op de tien automobilisten bezuinigt nu op boodschappen om de auto te betalen

timothy-bb-vol-liefde

B&B Vol Liefde-Timothy lijkt steenrijk: waar komt zijn geld vandaan?

artikel_18349_afbeelding

Wat zijn je opties als de accu van je e-bike moet worden vervangen?

Loading