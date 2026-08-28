Lichaam koning Harald naar rode salon in Koninklijk Paleis

OSLO (ANP) - Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald wordt in de komende dagen naar de rode salon van het Koninklijk Paleis in Oslo gebracht. Zijn regalia, zoals zijn kroon, scepter en rijksappel, zullen daar bij hem worden neergelegd, meldt persbureau NTB.

Na enkele dagen wordt het stoffelijk overschot naar de paleiskapel gebracht, waar het publiek de gelegenheid krijgt om langs te lopen en afscheid te nemen.

In heel het land worden komende zondag en komende woensdag rouwdiensten voor Harald georganiseerd. Die vinden plaats om 11.00 uur in alle domkerken in het land. Die dienst en de dienst van 11.00 uur in de Domkerk van Oslo worden uitgezonden.

Wanneer de uitvaart van koning Harald plaatsvindt, is nog niet bekendgemaakt. Wel is bekend dat die zal beginnen met een besloten moment voor de familie in de paleiskapel. De publieke uitvaartdienst vindt daarna plaats in de Domkerk in Oslo. Aansluitend volgt nog een besloten dienst in de slotkerk van Akershus. In de crypte onder deze kerk vindt Harald vervolgens zijn laatste rustplaats.