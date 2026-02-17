VS-ambassadeur White: ik zou België nooit beledigen

BRUSSEL (ANP) - De Amerikaanse ambassadeur Bill White zou België "nooit beledigen", zei hij dinsdag bij aankomst op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar moet hij verantwoording afleggen over zijn uithaal naar België.

White vindt dat België antisemitisme beter moet aanpakken en wil dat gerechtelijk onderzoek naar drie Joodse religieuze besnijders wordt stopgezet, schreef hij maandag op X.

De ambassadeur reageerde dinsdag laconiek op vragen van verslaggevers ter plekke.

Foto

"Het wordt een goede ontmoeting", antwoordde White op de vraag van een van de verslaggevers of hij "klaar was voor een tik op de vingers".

De ambassadeur hield daarbij een foto omhoog van de drie rabbijnen waartegen het onderzoek loopt. "Zie je deze knappe mannen? Deze knappe mannen worden vervolgd omdat ze hun recht op godsdienstvrijheid uitoefenen", zei White.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot had White op het ministerie ontboden. Hij vindt de uitspraken van White "onaanvaardbaar".