VS bestempelen Colombiaans kartel als terroristische organisatie

door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 17:22
WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Verenigde Staten hebben Colombia's grootste drugskartel Clan del Golfo bestempeld als terroristische organisatie. In een verklaring noemt buitenlandminister Marco Rubio de groepering een "gewelddadige en machtige criminele organisatie" die voornamelijk leeft van cocaïnehandel en verantwoordelijk is voor terroristische aanslagen in Colombia.
"De Verenigde Staten zullen alle beschikbare middelen blijven inzetten om ons land te beschermen, en gewelddadige campagnes van internationale kartels en transnationale criminele organisaties te stoppen", aldus Rubio.
Het besluit vindt plaats net nu er gesprekken plaatsvinden tussen de Colombiaanse president Gustavo Petro en de Clan del Golfo. Petro hoopt op deze manier vrede in het land te brengen, na zes decennia van gewapend conflict. Volgens onderhandelaars zouden de kopstukken van het kartel bij een mogelijke overeenkomst zeker gevangenisstraf krijgen.
