VS bestempelen Moslimbroederschap als terroristische organisatie

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 18:13
WASHINGTON (AFP) - De Verenigde Staten hebben de Moslimbroederschap in Egypte, Libanon en Jordanië aangemerkt als een buitenlandse terroristische organisatie. Afgelopen november gaf de Amerikaanse president Donald Trump al aan hiervoor de eerste stappen te hebben gezet.
Het land beschuldigt de Moslimbroederschap ervan gewelddadige aanvallen tegen Israël en Amerikaanse bondgenoten te steunen of aan te moedigen.
Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën doen de afdelingen zich voor als legitieme maatschappelijke organisaties "terwijl ze achter de schermen expliciet en enthousiast terroristische groeperingen zoals Hamas steunen".
Meerdere landen in het Midden-Oosten hebben al actie ondernomen tegen de Moslimbroederschap vanwege vermeende terroristische activiteiten. Egypte, waar de beweging vandaan komt, verwelkomt het besluit van de Verenigde Staten.
