Boeing ontvangt voor het eerst sinds 2018 meer orders dan Airbus

ARLINGTON (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Boeing heeft voor het eerst in zeven jaar meer vliegtuigorders binnengekregen dan de Europese concurrent Airbus. De Amerikaanse vliegtuigbouwer kreeg vorig jaar in totaal 1175 bestellingen voor verkeersvliegtuigen, terwijl dat er 1000 waren voor Airbus.

Met 600 afgeleverde vliegtuigen blijft Boeing wel achter bij Airbus. Die leverde in 2025 in totaal 793 toestellen. Desondanks is het de beste prestatie van de Amerikaanse fabrikant sinds 2018. Het bedrijf profiteert van de toenemende orders door steun van het Witte Huis. Zo ontving Boeing de grootste bestelling in de geschiedenis van het bedrijf van luchtvaartmaatschappij Qatar Airways, terwijl Trump in mei door het Midden-Oosten reisde.

Ook is de financiële positie van de vliegtuigbouwer hersteld, omdat het bedrijf het productietempo wist op te voeren na een aantal crises. Zo waren er stakingen in 2024 en twee fatale crashes met een Boeing 737 MAX in 2018 en 2019. Die vliegtuigen werden vervolgens een tijd aan de grond gehouden.