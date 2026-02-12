ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Conijn zorgt op 5000 meter voor derde zilver op Spelen van Milaan

Sport
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 18:02
anp120226211 1
MILAAN (ANP) - Merel Conijn heeft Nederland op de 5000 meter aan het derde zilver geholpen op de Olympische Spelen van Milaan. De 24-jarige Amsterdamse moest in het Milano Speed Skating Stadium met 6.46,27 het goud laten aan Francesca Lollobrigida uit Italië. Die won in 6.46,17 en greep na de titel op de 3000 meter haar tweede goud. Het brons ging naar Ragne Wiklund uit Noorwegen met 6.46,34.
Het zijn de eerste Spelen van Conijn, die vier jaar eerder in Beijing reserve was. Lollobrigida is de opvolgster van Irene Schouten, die vier jaar geleden de 5000 meter won.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 491933440

Krijg geen boete: dit zijn de regels voor een deurbel met camera

00trump-epstein-harley-mlfb-mediumSquareAt3X

het kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groter

ANP-546516013

Steeds meer mensen maken carrièreswitch vanwege AI: praktische beroepen in opkomst

ANP-477985516

Vind jij Android een afknapper? Dit is hoe jongeren er tegenaan kijken

ANP-544159067

Zo herken je diabetes type 2: deze signalen mag je niet negeren

gandr-collage

Hout of plastic – welke snijplank is hygiënischer?

Loading