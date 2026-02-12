Conijn zorgt op 5000 meter voor derde zilver op Spelen van Milaan

MILAAN (ANP) - Merel Conijn heeft Nederland op de 5000 meter aan het derde zilver geholpen op de Olympische Spelen van Milaan. De 24-jarige Amsterdamse moest in het Milano Speed Skating Stadium met 6.46,27 het goud laten aan Francesca Lollobrigida uit Italië. Die won in 6.46,17 en greep na de titel op de 3000 meter haar tweede goud. Het brons ging naar Ragne Wiklund uit Noorwegen met 6.46,34.

Het zijn de eerste Spelen van Conijn, die vier jaar eerder in Beijing reserve was. Lollobrigida is de opvolgster van Irene Schouten, die vier jaar geleden de 5000 meter won.