ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS denken dat hun troepen in Europa niet snel elders nodig zijn

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 18:10
anp130226212 1
MÜNCHEN (ANP) - De Amerikaanse troepen die in Europa zijn gelegerd, zullen niet snel elders nodig zijn, denken de Verenigde Staten. Als de VS ergens in de wereld moeten ingrijpen, zijn het vaak eenheden van thuis of uit andere delen van de wereld die daarvoor geschikter zijn, zegt onderminister Elbridge Colby op de veiligheidsconferentie in München.
Europese bondgenoten vrezen sinds het aantreden van president Donald Trump dat de VS troepen uit Europa terugtrekken. Er zijn nu nog meer dan 80.000 Amerikaanse militairen die bijvoorbeeld Rusland helpen afschrikken. Maar Europa moet en kan voortaan zelf de "hoofdverantwoordelijkheid" voor zijn verdediging dragen, vindt de regering-Trump. Naar de komende herverdeling van Amerikaanse troepen in de wereld wordt daarom met spanning uitgekeken.
Colby wil daarover nog niets verklappen, maar benadrukt wel dat "de troepen die echt veelgevraagd en cruciaal zijn voor topopdrachten niet per se in Europa zijn". Als de VS echt keuzes moeten maken, gaat het doorgaans om andere eenheden.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-07-15 om 08.08.56

Als je als kind heel snel volwassen moest worden ontwikkel je deze 8 eigenschappen

Births-per-1000-People_Global_02-web

We sterven uit, maar niet overal

ANP-534247913

Pas op voor nieuwe vorm van oplichting met pinnen

gandr-collage (1)

Jean-Claude Van Damme daagt Jake Paul uit voor een gevecht: “Wat heb je te verliezen?”

ANP-471450332

Ruud de Wild over zijn ex Olcay: "Ze wilde geen man met een stoma"

251214446_m

Mannen willen in de smaak vallen bij vrouwen. En daarbij maken ze zich vaak druk om dingen die vrouwen niks uitmaken.

Loading