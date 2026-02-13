Van de Zandschulp verliest in drie sets van De Minaur in Ahoy

ROTTERDAM (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp is in de kwartfinale van het ABN AMRO Open uitgeschakeld na een nederlaag in drie sets tegen Alex de Minaur: 3-6 7-6 (4) 7-5. Van de Zandschulp won de eerste set van de Australiër, maar moest toch zijn meerdere erkennen in de nummer 8 van de wereld.

In de zesde game van de eerste set wist Van de Zandschulp een breakpoint te benutten na een misser van De Minaur, waardoor hij op een 4-2-voorsprong kwam. Door zijn laatste twee servicebeurten te winnen, trok de Nederlander de eerste set over de streep.

In set twee wisten beide tennissers elkaars service niet te breken, ondanks een aantal lange games. In de tiebreak wist de Nederlander nog wel een setpunt van De Minaur weg te werken, maar de Australiër trok aan het langste eind. Ook in de derde set ging het lang gelijk op, maar een break van De Minaur in de elfde game maakte het verschil.

De Minaur treft de Fransman Ugo Humbert in de halve finale. Later op vrijdag neemt Tallon Griekspoor het op tegen de nummer 6 van de wereld, de Canadees Félix Auger-Aliassime.