VS doodden 157 mensen bij aanvallen op vermeende drugsboten

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben tot nu toe meer dan 157 mensen gedood bij aanvallen op vermeende drugsboten in de Cariben en de oostelijke Stille Oceaan. Sinds september heeft de Amerikaanse krijgsmacht zeker 45 aanvallen uitgevoerd op boten, om zo naar eigen zeggen de toevoer van illegale drugs te stoppen.

De Amerikaanse regering heeft video's van de aanvallen gedeeld op sociale media, maar is tot nu toe niet met bewijs gekomen dat de boten daadwerkelijk werden gebruikt om drugs te vervoeren. Juridische experts hebben ook twijfels geplaatst bij de wettigheid van de aanvallen. Nabestaanden van twee mannen die omkwamen bij een aanval hebben de regering aangeklaagd. Zij stelden dat de slachtoffers geen criminelen waren, maar vissers op weg terug naar hun woonplaats.

De functionaris van het ministerie van Defensie die de cijfers verstrekte stelt dat de aanvallen "significante en diepgaande" impact hadden. Zo zouden drugstransporten in het Caribisch gebied met 20 procent zijn gedaald.