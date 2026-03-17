Trump stelt bezoek aan Xi in Beijing uit

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump stelt het voorgenomen bezoek aan zijn Chinese collega Xi Jinping uit, zo kondigde hij aan. De reis naar Beijing zou van 31 maart tot 2 april plaatsvinden. Dat wordt nu zo'n vijf tot zes weken vooruitgeschoven, zei Trump.

Bij de uiteindelijke bijeenkomst van Trump en Xi komen naar verwachting belangrijke handelsthema's aan bod. Vorig jaar ontketende Trump opnieuw een felle handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, waarbij de twee landen elkaar met steeds hogere importheffingen bestookten. Vervolgens kwamen ze een soort staakt-het-vuren overeen en verlaagden ze de handelstarieven sterk, om onderhandelingen over een oplossing voor het conflict mogelijk te maken.

De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, overlegde deze week met de Chinese vicepremier He Lifeng over de handelsbetrekkingen. Ze hadden het daarbij over extra aankopen van Amerikaanse landbouwproducten door China en een grotere toevoer van kritieke aardmetalen, schrijft persbureau Reuters op basis van ingewijden.