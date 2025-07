VS eisen onderzoek naar dood VS-staatsburger op Westoever

JERUZALEM (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben van Israël "een grondig onderzoek" geëist naar de dood van Saif Musallet op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. De Palestijn was ook Amerikaans staatsburger, die in Florida woonde. Hij werd doodgeslagen door Israëlische kolonisten toen hij op bezoek was bij familie in Sinjil ten noorden van Ramallah.

"Er moet verantwoording worden afgelegd voor deze criminele en terroristische daad", schreef Mike Huckabee, de Amerikaanse ambassadeur in Jeruzalem, op X. "Saif was slechts twintig jaar oud."

Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid meldde vrijdag dat Israëlische kolonisten twee Palestijnen hadden gedood in Sinjil. Volgens ooggetuigen kwam het tot een confrontatie toen Palestijnen protesteerden tegen een illegale buitenpost. De kolonisten vielen de Palestijnen aan met stenen, stokken en honkbalknuppels.

Een twintiger werd doodgeslagen. Het ging om Musallet, liet zijn familie weten op sociale media.