AOW-uitkeringen voor ruim de helft bekostigd uit belastinggeld

AOW-uitkeringen werden vorig jaar voor meer dan de helft gefinancierd uit belastinggeld. Dat was voor het eerst, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de meest recente cijfers. De premie-inkomsten dekken de uitkeringen steeds minder, wat volgens het statistiekbureau onder andere te maken heeft met vergrijzing.

Mensen die in Nederland wonen of werken, hebben vanaf een bepaalde leeftijd recht op een AOW-uitkering. Deze AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting en staat voor de komende jaren op minstens 67 jaar. Om de uitkeringen te dekken, betaalt iedereen die werkt een premie. Het verschil tussen de uitkeringen en de premies vult de overheid aan met algemene middelen, ofwel belastinggeld.

Deze AOW-premies zijn echter sinds 2001 al niet meer toereikend om de volledige AOW-uitkeringen te dekken, aldus het CBS. Dat jaar was nog 700 miljoen euro belastinggeld nodig, goed voor een dekking van 4 procent. In 2024 bestond de AOW voor 28,5 miljard euro uit belastinggeld, een dekking van bijna 55 procent.

Niet gekoppeld

De stijgende belastingbijdrage wordt ook wel fiscalisering van de AOW genoemd. De oorzaak hiervan is tweeledig, stelt het CBS. Aan de ene kant groeien de AOW-uitgaven relatief snel. Zo krijgen meer mensen een uitkering als gevolg van de vergrijzing. De AOW-uitkeringen zijn bovendien verhoogd doordat deze gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Aan de andere kant stijgen de premie-inkomsten veel minder sterk. In tegenstelling tot de uitgaven zijn de premies namelijk niet gekoppeld. "De overheid past zodoende de grondslag voor de premies en het tarief niet aan de groei van de uitgaven aan", aldus het CBS.

Daardoor nemen AOW-uitkeringen bovendien een steeds groter deel van de overheidsuitgaven in beslag. In 2024 ging het volgens het statistiekbureau om bijna 6 procent van de overheidsuitgaven. Het Centraal Planbureau (CPB) meldde vorige week in een nieuwe raming al te verwachten dat de overheidsuitgaven aan AOW de komende jaren alleen maar oplopen door de vergrijzing.