ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS en bondgenoten roepen op tot bijeenkomst over Nicaragua

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 1:56
anp060826004 1
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) woensdag opgeroepen om bijeen te komen om mogelijke maatregelen te overwegen tegen Nicaragua, wiens regering de oppositie probeert uit te sluiten van de verkiezingen.
De vergadering zou in september moeten plaatsvinden. In die maand is de Nicaraguaanse president Daniel Ortega van plan een grondwetsherziening die oppositiegroepen verbiedt deel te nemen aan verkiezingen, definitief te maken.
Het voorstel van de VS, dat werd gedaan tijdens een bijeenkomst van OAS-ambassadeurs, kon op een ruime meerderheid rekenen, hoewel Mexico en Brazilië hun twijfels uitten. De lidstaten gingen uit elkaar zonder te stemmen over de mogelijke bijeenkomst.
Nicaragua, dat diplomatiek geïsoleerd is binnen het Amerikaanse continent, trok zich in november 2023 terug uit de OAS.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2651671773

Dit heb je maandelijks écht nodig om op Bali te leven

anp 432512825

Zo vertelt je lichaam dat je moet minderen: zeven tekenen dat je te veel suiker eet

kringen-kettingbotsing-kroatie

Dit populaire vakantieland heeft de dodelijkste wegen van Europa

anp050826179 1

Bol.com heeft je klantgegevens laten lekken. Dit is wat je moet doen

shutterstock_2600468623

Dit virus verspreidt zich via de gewone huismug – en rukt op in Europa

176928602_m

Brood hoeft maar 4 ingrediënten te hebben, maar dit zit er écht in jouw supermarkt-boterham. Is dat erg?

Loading