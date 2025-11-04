VS evenaren langste shutdown ooit

WASHINGTON (ANP) - In de Verenigde Staten is de overheidssluiting ('shutdown') de 35e dag ingegaan, een evenaring van de langste sluiting tot nu toe. Die vond plaats eind 2018 en begin 2019 tijdens de vorige ambtstermijn van president Donald Trump.

In de VS gaat de overheid dicht als er geen politieke overeenstemming wordt bereikt over de financiering van overheidsdiensten. Ambtenaren worden dan massaal naar huis gestuurd en de dienstverlening wordt onderbroken, al wordt essentieel overheidspersoneel geacht door te werken.

Er lijkt nog geen zicht te zijn op een politieke deal en een einde aan de shutdown. De Democraten in de Senaat zeggen alleen in te stemmen met de overheidsbegroting als de Republikeinen akkoord gaan met het verlengen van de aflopende subsidies voor de gezondheidszorg. De Republikeinen zijn dat niet van plan.

Het Huis van Afgevaardigden heeft de begroting wel al goedgekeurd.