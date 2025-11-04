Opnieuw minder nieuwe woningen in voormalige kantoren en winkels

DEN HAAG (ANP) - Het aantal nieuwe woningen in voormalige kantoren en winkels is afgelopen jaar opnieuw afgenomen. Vooral in voormalige winkels leverden minder vaak een nieuwe woning op. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na onderzoek op verzoek van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

In totaal nam het aantal zogeheten woningtransformaties met 10 procent af, tot iets minder dan 8000. De twee jaar daarvoor was er ook al een daling. De trend lijkt zich dit jaar door te zetten. 9 procent van de nieuwe woningvoorraad komt door het ombouwen van panden. Dit fenomeen wordt gezien als een van de oplossingen voor de crisis op de woningmarkt.

Het aantal nieuwe woningen in voormalige winkels halveerde afgelopen jaar bijna, tot 1200. Dat kwam vooral doordat een pand nog maar gemiddeld 2,5 woningen opleverde, tegenover de 4,1 van een jaar eerder. Voormalige kantoren leidden in 2024 wel vaker tot nieuwe woningen (plus 11 procent tot 2800). De maatschappelijke sector en industrie leveren een veel kleinere bijdrage aan de woningtransformaties.

In Rotterdam waren de meeste woningtransformaties, bijna 12 procent van het totaal. Amsterdam had in 2023 nog 13 procent van het totaal, maar was een jaar later nog maar goed voor 3 procent.