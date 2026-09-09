VS: extra importheffingen en -verbod op Canadese producten

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben in het handelsconflict met Canada opnieuw maatregelen genomen. Dat heeft het Witte Huis dinsdag laten weten.

Zo gaan de VS de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten verbieden. Deze maatregel zal vanaf 29 september ingaan. En daarnaast voert het land een extra heffing van 50 procent in op een reeks Canadese producten, waaronder matrassen, motorboten en golfkarretjes. Deze importheffing gaat vanaf 15 september in.

Verenigde Staten en buurland Canada zijn momenteel verwikkeld in een handelsconflict na het stuklopen van onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand. Nadat de VS importheffingen oplegden voor honderden Canadese producten, reageerde Canada eveneens met een heffing op Amerikaanse producten.