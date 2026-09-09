Minderhoud: grenzen scherp in gaten houden om vuurwerk te stoppen

DEN HAAG (ANP) - De politie houdt de grenzen met België en Duitsland scherp in de gaten sinds de invoering van het vuurwerkverbod, zegt Ko Minderhoud, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, tegen De Telegraaf. "Deze inspanningen rond de grensregio's gaan ons veel opleveren. Als je gericht zoekt, ga je meer vinden."

Een uitgebreid handhavingsplan was voor de politie een voorwaarde om een vuurwerkverbod in te voeren. "We staan met een grotere organisatie dan ooit klaar én we zijn er vroeger bij. Het is wel een andere situatie dan voorgaande jaren."

De politie weet volgens Minderhoud welke personen en auto's actief zijn in de vuurwerkhandel in de regio's. Er wordt ook veel informatie uitgewisseld met de Belgische politie. "Als je illegaal vuurwerk onderschept, heeft dat direct effect. Dit kan dan niet meer worden gebruikt. We voelen als politiemensen dat we nu in actie moeten komen om grote verstoringen tijdens de jaarwisseling voor te zijn."

Ook de handel online wordt scherp in de gaten gehouden. Volgens Minderhoud heeft de internationale vuurwerkhandel steeds meer de kenmerken van de internationale drugshandel. Alles is veel beter georganiseerd dan een aantal jaar geleden.