WASHINGTON (ANP) - De VS gaan 5000 militairen uit Duitsland terugtrekken. Dat heeft het Pentagon vrijdag bekendgemaakt.

De Amerikaanse president Donald Trump had hier eerder deze week al mee gedreigd na een woordenwisseling met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. De bondskanselier noemde de Iranoorlog "ondoordacht" en een kans voor Iran om de Amerikanen "te vernederen".

Een hoge functionaris van het Pentagon zegt dat de recente Duitse uitspraken "ongepast en niet behulpzaam" waren. "De president reageert terecht op deze contraproductieve opmerkingen", aldus de functionaris op basis van anonimiteit.

Volgens een woordvoerder van het Pentagon zal de terugtrekking "naar verwachting in de komende zes tot twaalf maanden worden voltooid".

Volgens gegevens van het Amerikaanse leger van half april zijn er momenteel ongeveer 86.000 militairen in Europa gestationeerd, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Dit aantal verandert regelmatig, onder meer door rotaties en oefeningen. In Stuttgart bevindt zich het United States European Command (EUCOM). In deelstaat Rijnland-Palts dient de vliegbasis Ramstein als knooppunt van de Amerikaanse luchtmacht.

Duitsland reageerde donderdag dat het "voorbereid is" op deze stap. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken zei er "gelaten" onder te zijn.