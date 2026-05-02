Verstappen spreekt van 'positieve stap' na eerste racedag Miami

Sport
door anp
zaterdag, 02 mei 2026 om 2:38
MIAMI (ANP) - Max Verstappen kijkt met een goed gevoel terug op de eerste racedag bij de Grote Prijs van Miami. Na de verbeteringen aan zijn Red Bull tijdens de onderbreking van het Formule 1-seizoen reed hij de tweede tijd in de vrije training en eindigde hij als vijfde in de sprintkwalificatie.
"Het voelt meer als een geheel", zei Verstappen op zijn eigen website. "Natuurlijk zijn er nog steeds punten waaraan we werken, maar het is echt een positieve stap voor ons geweest. De afgelopen paar races lagen we bijna een seconde achter. Dat gat is nu bijna gehalveerd, dus dat is positief."
De viervoudig wereldkampioen ziet nog wel verbeterpunten. "We zijn nog steeds erg zwak in de eerste sector, die vooral om hoge snelheid draait, dus we weten dat we daaraan moeten werken. Maar goed, de rest lijkt wat beter op orde, dus daar ben ik wat blijer mee."
"We zijn het middenveld ontstegen. Het is nog steeds niet helemaal wat ik wil, maar het geeft me wel wat meer vertrouwen", aldus Verstappen.
Verstappen kende een teleurstellende start van het seizoen, met 12 punten en een negende plaats in het kampioenschap. Na de derde grand prix in Japan eind maart lag de koningsklasse in april stil, omdat de races in Saudi-Arabië en Bahrein om de onrust in het Midden-Oosten werden geschrapt.
De sprintrace begint zaterdag om 18.00 uur (Nederlandse tijd). Zondag staat om 22.00 uur de hoofdrace op het programma.
